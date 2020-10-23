Захисник Динамо Денис Попов поділився враженнями від матчу Ліги чемпіонів проти Ювентуса та розповів про підготовку до матчу 7-го туру УПЛ проти Олександрії.

"Настрій трохи зіпсований. Але ми вже забули цю гру, вона позаду. Готуємося до Олександрії. У Лізі чемпіонів зовсім інший рівень, інші люди грають, досвідчені, майстровиті. Зовсім усе по-іншому.

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Чи знайомився з кимось із гравців Ювентуса? Ні. Програли 2:0. Не було ні настрою, ні емоцій. Перший тайм добре грали, у другому заміни підсилили гру. І, в принципі, могли здобувати очки, але результат непозитивний для нас.

Олександрія? З усіма командами зараз непросто грати. В Олександрії, по-моєму, повернулися вже ті, хто хворіли. Нам ще не повністю дали інформацію про команду", – поділився Попов у коментарі офіційному сайту Динамо.

Зазначимо, що матч Динамо – Олександрія відбудеться вже завтра, 24 жовтня, початок о 17:00.

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