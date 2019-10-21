Динамо – Олександрія: Попов прокоментував найрезонансніший епізод матчу з натяком на пенальті

Захисник Динамо Денис Попов розповів про епізод матчі 11-го туру УПЛ з Олександрією, коли пішов у підкат проти Дениса Безбородько в своєму штрафному і отримав пошкодження підборіддя.

"У мене було два рішення: або стояти на ногах до кінця, або стелитися, щоб прострілу не було. Я підставлявся, було зіткнення, він шипом мені зачепив підборіддя. Чи зіграв у м'яч? Я відчув, як ледве-ледве в м'яч зіграв. Але суперник розумно підставлявся, тому і його зачепив пристойно.

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Жовта картка у другому таймі? Я зупинився просто, суперник в мене врізався, арбітр свистить. Чому ти свистиш, якщо він сам в мене врізався. Він задумався, давати чи не давати жовту", – сказав Попов в ефірі програми "Профутбол" на телеканалі 2+2.

Нагадаємо, на 25-й хвилині матчу Динамо – Олександрія Денис Попов у власному штрафному жорстко зіграв проти свого тезки Бозбородька. Однак рефері не розгледів у цьому епізоді порушення правил. Поєдинок завершився мінімальною перемогою киян завдяки голу Віталія Миколенка.

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