Органи поліції з'ясовують усі деталі скандального інциденту, який трапився під час матчу 8-го туру УПЛ.

"Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення усіх учасників бійки та притягнення правопорушників до відповідальності", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Національної поліції Києва.

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Зазначається, що наразі із заявами про тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості до Печерського управління поліції звернулися четверо осіб.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

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