Динамо – Олександрія: Миколенко відзначився своїм першим голом в УПЛ

Захисник Динамо і збірної України Віталій Миколенко відкрив рахунок у матчі 11 туру УПЛ проти Олександрії.

Лівий бек киян завершив ударом головою атаку, яку сам і розпочав ефектним забігом зі своєї половини поля.

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Цей гол став для Миколенка першим у матчі чемпіонату України. Раніше він забивав лише у грі групового етапу Ліги Європи проти Ренна (листопад минулого року).

Нагадаємо, що саме Миколенко відзначився асистом на Ярмоленка у матчі збірної України проти Португалії, який подарував "синьо-жовтим" вихід на Євро-2020.

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