Динамо – Олександрія: Миколенко відзначився своїм першим голом в УПЛ

Англія — 20:24 0
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Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Ліверпулем – Клопп врятувався, але підпустив Гвардіолу
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Динамо обіграло Олександрію у центральному матчі УПЛ – важка перемога обірвала безпрограшну серію гостейУкраїна — 18:55 2449
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Зозуля фірмовим голом приніс перемогу Альбасете над одним із лідерів Сегунди – відеоогляд матчуІспанія — 18:25 1270
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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛАнглія — 18:18 2469
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Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція центрального матчу УПЛУкраїна — 17:17 2976