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Динамо – Олександрія: Миколенко відзначився своїм першим голом в УПЛ

18:36 1199 Читать на русском
Динамо – Олександрія: Миколенко відзначився своїм першим голом в УПЛ
Миколенко (№16) святкує разом з партнерами / Футбол 24

Захисник Динамо і збірної України Віталій Миколенко відкрив рахунок у матчі 11 туру УПЛ проти Олександрії.

32’ Віталій Миколенко
 
32’ Віталій Миколенко

Лівий бек киян завершив ударом головою атаку, яку сам і розпочав ефектним забігом зі своєї половини поля.

Миколенко потрапив у сферу інтересів Фенербахче – захисника Динамо переглядали на матчі України проти Португалії, – ЗМІ

Цей гол став для Миколенка першим у матчі чемпіонату України. Раніше він забивав лише у грі групового етапу Ліги Європи проти Ренна (листопад минулого року).

Нагадаємо, що саме Миколенко відзначився асистом на Ярмоленка у матчі збірної України проти Португалії, який подарував "синьо-жовтим" вихід на Євро-2020.

Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція центрального матчу УПЛ

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