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Динамо – Олександрія: Миколенко розповів, як йому вдалося забити переможний гол

21:37 598 Читать на русском
Динамо – Олександрія: Миколенко розповів, як йому вдалося забити переможний гол
Віталій Миколенко / Фото ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував епізод, в якому йому вдалося забити єдиний гол у ворота Олександрії.

32’ Віталій Миколенко
 
32’ Віталій Миколенко

"Там був момент, в якому треба забивати головою, Де Пена подав, а я забив. Старався з кожного епізоду витиснути максимум, вийшло відзначитися.

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В матчі з Португалією розумів: якщо буду лежати за полем, то суддя не дозволить мені зайти. Вибігав уже просто на інстинктах вибивати м’яч. Ми вже усвідомили цю перемогу, рухаємось далі з клубними справами", – сказав Миколенко у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, що Миколенко забив свій перший гол в УПЛ за Динамо, який приніс перемогу над Олександрією і дозволив киянам вирватися на другу сходинку УПЛ.

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Віталій Миколенко Віталій Миколенко Динамо - Олександрія Динамо Динамо
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