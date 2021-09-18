"Важливі три очки. Ми почали підготовку до матчу з Олександрією відразу після Бенфіки, адже знали, що нам доведеться зустрітися з гарною командою. Не просто так Олександрія набрала стільки очок і демонструвала хороший футбол, навіть при тому, що майже всі матчі провела на виїзді.

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Ця команда дуже мотивована й агресивна в позитивному сенсі. Суперники оборонялися всією командою та виходили в швидкі контратаки. Для нас було важливо забити швидкий гол, після якого змінилася б ситуація на полі. У Динамо були можливості для цього, але через розслабленість і розхлябаність в атаці ми їх не реалізували. Чим більше часу проходило, тим більше ми поспішали, метушилися та помилялися, особливо в останньому пасі.

У такій грі є заслуга й Олександрії, вони добре підготувалися до матчу. Тому і були інциденти на полі, адже вони були не згодні з поразкою. Втома, що накопичилася, емоції та нерви призвели до такої кінцівки. Воротар суперника перебуває в хорошій формі, сьогодні він рятував у багатьох моментах. Тож вважаю, що ці важливі три очки заслужено здобуті нами.

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Вітінью? Він вийшов у складний момент, коли команда суперника оборонялася компактно, близько до своїх воріт і не залишала вільних зон. Вітінью володіє дуже хорошими футбольними якостями. Упевнений, що він допоможе Динамо. Але і нам, і йому потрібно запастися терпінням, щоб він набрав потрібні кондиції. Адже тут зовсім інший футбол, ніж той, до якого він звик.

Що стосується Шкуріна, то йому потрібно грати. У нього довго не було ігрової практики, і я надаю йому цю практику. Однак Шкуріну ще треба притертися до команди, до своїх партнерів. Змінюючи його на Гармаша, я розраховував на досвід Дениса, його знання українського футболу та партнерів по команді. Він дуже корисний для нас гравець, такі виконавці важливі. Відсутні Бєсєдін та Попов – два важливих гравця в нашій структурі. Крім того, сьогодні не зміг взяти участі в грі і Шапаренко, який перебуває зараз у хорошій формі", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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