Стало відомо, в яких комплектах екіпірування вийдуть на поле Динамо та Олександрія на поєдинок 7-го туру Прем'єр-ліги.

На передматчевій організаційній нараді було затверджено, у яких комплектах форми проведуть матч команди.

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Як інформує офіційний сайт киян, Динамо зіграє у домашній білій формі із синіми горизонтальними смугами, а голкіпер буде у сірому. Олександрія проведе матч у жовтому екіпіруванні, а воротар – у чорному. Зауважимо, що поєдинок пройде без глядачів через погану епідеміологічну ситуацію в країні.

До слова, Динамо зустрінеться з Олександрією сьогодні, 24 жовтня. Початок о 17:00.

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