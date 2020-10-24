Директор Олександрії Дмитро Китаєв розповів про ситуацію з COVID-19 у таборі клубу.

"Поступово ситуація нормалізувалася. Останні результати тестів футболістів, що інфікувались коронавірусом і перебували на самоізоляції, виявилися негативними і вони вже тренуються в загальній групі.

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Важливо, що зникла напруженість з воротарями, оскільки Юрій Паньків та Олег Білик повернулися в стрій. Тепер слово за головним тренером Володимиром Шараном, який вирішить, кого кинути в бій проти Динамо. Погано тільки те, що Олександрії не зможуть допомогти дискваліфіковані Валерій Лучкевич та Євген Банада", – сказав Дмитро Китаєв у коментарі Meta Ratings.

Зауважимо, Динамо зустрінеться з Олександрією сьогодні, 24 жовтня, в рамках 7-го туру УПЛ. Початок о 17:00.

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