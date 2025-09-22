Кияни тиждень тому зазнали першої втрати очок у чемпіонаті, розписавши бойову нічию з Оболонню. Якби не недоречний свисток арбітра в компенсований час, "біло-сині" могли б і програти. Таким чином, Динамо довело прикрий дуже факт – основний склад чемпіона не тільки неготовий до прориву в ЛЧ та ЛЄ, а й нездатний гарантувати перемогу над суперником рівня 8-12 місця УПЛ

Питання виникали й до Олександра Шовковського. У попередніх трьох турах його підопічні громили Рух, Епіцентр і Полісся, знищивши їх на просторі. Склад, який виставили на "пивоварів", повторював модель гри проти житомирян – от тільки було очевидно, що Оболонь простору не дасть. Крім того, тренерський штаб дуже затягнув із замінами й випустив футболістів, які не вписувались у контекст останньої 15-хвилинки.

Після цього кияни відправились до Олександрії на кубковий матч, видряпавши важку перемогу на останніх хвилинах. Рівень гри знову був невисоким, однак у "біло-синіх" було виправдання – Олександр Шовковський провів масову ротацію. За першу команду в офіційних матчах дебютували Захарченко, Моргун, Тіаре й Огундана (саме він забив вирішальний гол), а Бленуце вперше вийшов у основі.

Очевидно, що сьогодні склад буде іншим. Дуже хочеться сказати, що рівень гри Динамо від цього не змінюється – втім, питання слід ставити не тільки футболістам, а й тренерському штабу. При всіх нюансах, "біло-сині" вже не раз виносили середняків. Важливо тільки правильно проаналізувати суперника.

Олександрію слід проаналізувати якомога краще, адже пацієнт явно пішов на поправку. Після шести поразок поспіль у всіх турнірах "жовто-чорні" взяли та й розгромили ЛНЗ – а це дуже серйозний опонент, з міцною обороною та великим потенціалом у контратаках. Щоправда, два останніх голи пройшли вже на останніх хвилинах, а суддя пробачив у моменті з рукою у власному штрафному.

На початку сезону команда Кирила Нестеренка робила ставку на комбінаційну гру в чужій третині, а також на високий та інтенсивний (контр)пресинг. Жахлива реалізація, відсутність опорника та слабкий захист опустили Олександрію на землю – і ці проблеми ще не полишили срібного призера УПЛ. У поєдинку з ЛНЗ сильно просідала опорна зона, а проти Динамо було забагато проблем з обороною в штрафному.

Втім, помилок поменшало, а Кирило Нестеренко дещо спростив гру. "Жовто-чорні" після повернення володіння стараються проводити швидкі атаки в 2-3 передачі, запускаючи у прориви вінгерів або обігруючись з нападником-стовбом. До того ж, команда додала в роботі на стандартах.

Чи вистачить цього для успіху в матчі з Динамо? Ймовірно, все залежатиме від самих киян. Поки що Олександрія довела здатність давати бій і добре контратакувати. Тому ж Поліссю в матчі з чемпіоном цього було недостатньо, тоді як Оболонь зі своїм "біцца-бороцца" ледь не перемогло.

Цікаво, чи вийде хтось із кубкових дебютантів в основі "біло-синіх"? Існує велика ймовірність, що на правому фланзі оборони знову вийде Захарченко – Тимчика немає, а кидати Караваєва під Цару ризиковано. Олексій же здорово стримував Тедді на КСК Ніка. Крім того, доволі круто в гру зайшов Огундана, який забив з позиції лівого вінгера й ледь не асистував з позиції правого.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тимчик, Попов, Торрес (Динамо; усі – під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Олександрія

Динамо: Нещерет – Захарченко, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Огундана – Герреро

Олександрія: Долгий – Скорко, Боль, Беїратче, Ндіка – Фернандо – Жонатан Сілва, Шостак, Булеца, Цара – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – перемога Динамо

Олександрія здатна дати бій. Ймовірно, підопічні Кирила Нестеренка навіть заб'ють гол динамівцям – у чемпіонаті цього не зробив тільки Верес. Але чи вистачить сил на щось більше?

Чомусь у сенсацію не віриться. Середній блок "аграріїв" не настільки компактний та інтенсивний, як у Оболоні чи того ж Вереса. Здатність переграти "біло-синіх" у єдиноборствах також виглядає сумнівно. При цьому команда досі має проблеми з грою в обороні.

Якщо Олександрія не змогла уникнути поразки від складу, в якому половина футболістів дебютувало за Динамо, то що робити з основою чемпіона? З огляду на всі ці факти, прогноз на перемогу киян здається очевидним і виправданим.