Динамо повело в рахунку на 15 хвилині – Караваєв головою віддав на дальню стійку, де Бражко легко замкнув. Олександрія відігралась перед перервою – Джевані загубили на дальній стійці, і той без перешкод пробив Бущана. Втім, на перерву команди таки пішли за переваги Динамо – Ванат замкнув класну передачу Ярмоленка.

Динамо дотиснуло Олександрію – 3 голи імені Бражка, тиск на Шахтар зростає, магічний фланг, заряди Луческу і Ярмоленка

Другий тайм розпочався з голу Олександрії – Скорко класно зловив м'яч на ногу, пробивши у нижній кут. Голів не було аж до 83 хвилини, коли Бражко оформив дубль після скидки Ваната. Добив суперника Буяльський, якому асистував Кабаєв.