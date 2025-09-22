Динамо у 6-му турі УПЛ 2025/26 зіграло внічию з Олександрією (2:2). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Київські вболівальники побачили швидкий гол уже на 11-й секунді: Олександрія вийшла вперед після блискавичної комбінації, яку завершив Булеца, потужно пробивши з 25 метрів у дальній кут.

На 40-й хвилині Динамо відігралося: Бражко прийняв вкидання з ауту й подав на дальню стійку, де м’яч влучив у ворота – 1:1.

На 61-й хвилині кияни заробили пенальті: Беїратче збив Піхальонка у власному штрафному, арбітр вказав на "позначку", а сам постраждалий впевнено реалізував удар.

Олександрія знову зрівняла на 86-й хвилині: Михавко помилився з пасом на Біловара, Булеца перехопив м’яч у центрі поля та протягнув його на чужу половину. Пас на правий фланг прийняв свіжий Туаті, увійшов до штрафного, переграв Дубінчака й пробив у ближній кут. Остаточний рахунок – 2:2.

