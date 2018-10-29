Динамо – один з лідерів за кількістю вихованців у європейських топ-дивізіонах

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) повідомив, що київське Динамо має дуже солідне представництво власних вихованців у європейському футболі.

Football Observatory проаналізувала кількість вихованців* кожного клубу, які зараз представлені в 31 європейському топ-дивізіоні. На основі дослідження був складений рейтинг найбільш продуктивних клубів-вихователів.

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Очолив його з 77 представниками Аякс, а друге місце посіло Динамо – 69 (стільки ж у сербського Партизана). Порівнюючи з 2017 роком, кияни піднялися з 7 сходинки, адже кількість вихованців зросла на 15 гравців.

У топ-50 потрапили ще два українські клуби. Шахтар з 48 такими футболістами опинився на 11 місці, а Дніпро, делегувавши 29 гравців, розмістилося на 46-му.

Що цікаво, Динамо входить у перелік лідерів за ще одним спорідненим показником. 69 вихованців київського клубу в цьому сезоні в середньому провели на полі 57,54% ігрових хвилин – це 6 показник (взято до уваги матчі з 1 липня по 24 жовтня 2018 року). Повну статистику можна переглянути за цим посиланням.

Якщо говорити суто про "Big-5" європейських ліг, то тут за вихованцями лідирує Реал – 36. Другий з 35 футболістами став Ліон, а третьою – Барселона (34).

*Згідно з правилами УЄФА, гравець вважається вихованцем клубу, якщо він провів там принаймні 3 сезони з 15 по 21 рік.

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