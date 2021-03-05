"Так вже вийшло, що свої найважливіші голи я забивав у Києві. Три роки тому – у ворота Дніпра-1 в стиковому поєдинку за звання найсильнішої команди Другої ліги, тепер ось самому Андрію Пятову, що дозволило завоювати путівку в півфінал Кубка України. До речі, коли партнери вивели мене на "побачення" з іменитим голкіпером "гірників", я вирішив не обігрувати його, а скориставшись тим, що він покинув своє місце, пробити повз нього в незахищені ворота. Цей гол я присвятив своїй родині – дружині, синові, дочці – моїм найвірнішим уболівальникам.

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Вважаю, що наша перемога над Шахтарем хоча і сенсаційна, але заслужена. Адже ми терпіли, боролися з усіх сил і навіть в овертаймі бігли в контратаку. Перед жеребкуванням хотів, щоб нам попалася Зоря. Дивився телетрансляцію кубкового матчу Вереса з луганцями і зловив себе на думці, що з ними можна грати на рівних. Однак нам доведеться в півфіналі битися зі ще одним грандом – Динамо. Але нічого страшного, київські футболісти – такі ж люди, зі своїми сильними якостями і уразливими місцями. Постараємося і їм дати бій.

Сподіваюся, що наше клубне керівництво докладе максимум зусиль, щоб поєдинок відбувся в Тернополі, який розташований в 50 кілометрах від Волочиська. Тоді б нам потужна підтримка вболівальників була б забезпечена", – резюмував Семенець у коментарі Meta-ratings.

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