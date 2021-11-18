"Динамо – не команда для Супряги": Савіна впевнена, що форвард має потенціал заграти в топ-чемпіонаті
Колишня дівчина нападника київського Динамо Владислава Супряги, а нині – телеведуча Даша Савіна поділилася думками про становище форварда в таборі чемпіона України.
"Хацкевич його абсолютно не визнавав у команді, це був жахливий період, Супряга ридав ночами. Він хотів просто грати.
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На мою думку, Динамо – це не команда для Влада. Технічно, ментально, у колективі – це не його команда. Можливо, він зможе розкритися в Європі, але щоб туди їхати, треба у своїй країні вийти на стабільний рівень. В УПЛ – Зоря або СК Дніпро-1. Ментально це його команди.
У Дніпрі він був 11 років, його там багато хто знає. Думаю, що в Італії він теж зміг би себе реалізувати, не просто так ходять чутки. Супряга – швидкий, розумний гравець. Просто в нього треба повірити і вміти застосувати", – розповіла Савіна в інтерв'ю Sport Arena.
До слова, в нинішньому сезоні Владислав Супряга провів лише 6 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.
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