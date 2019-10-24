Динамо – найсильніша команда нашої групи, – тренер Копенгагена Сольбаккен

Головний тренер Копенгагена Столе Сольбаккен оцінив майбутнього суперника у Лізі Європи – київське Динамо.

"Динамо, ймовірно, є найкращою командою групи. Кияни повинні бути фаворитом в домашньому матчі, і це буде для нас великою проблемою. Необхідно враховувати сильні сторони суперника, але показувати свою гру.

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Нам потрібно бути дисциплінованими і старанно працювати, так само, як і в двох перших матчах. Ми, найімовірніше, опинимося під серйозним тиском, з яким потрібно спробувати впоратися. Крім того, доведеться більше покладатися на контратакувальну гру.

Це наша перша зустріч із Динамо, але у нас хороші відносини з клубом після продажу Беньяміна Вербіча, яка пройшла вдало для обох сторін. Вербіч – один з гравців, яких ми дуже поважаємо. Він сильний при грі один в один. Ми стежили за словенцем, відколи як він покинув наш клуб і бачимо, як він прогресує", – поділився Сольбаккен у коментарі офіційному сайту Копенгагена.

Нагадаємо, матч Динамо – Копенгаген відбудеться сьогодні, 24 жовтня, початок о 22:00.

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