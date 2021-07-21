Динамо – Минай: затверджена нова дата перенесеного матчу першого туру УПЛ
14:49 - Читать на русском
Динамо та Минай розпочнуть сезон останніми серед клубів УПЛ.
УПЛ ухвалила рішення перенести очний матч команд на 11 серпня, інформує офіційний сайт закарпатського клубу.
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Динамо у першому турі повинно було грати проти Олімпіка 24 липня. Втім, донеччани знялися зі змагань і були замінені на Минай. Відтак закарпатці розпочнуть сезон поєдинком проти Олександрії (31 липня), а динамівці прийматимуть Верес (1 серпня).
Нагадаємо, у минулому сезоні Динамо стало чемпіоном Украни, а Минай посів останнє місце, врятувавшись лише "завдяки" Олімпіку.
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