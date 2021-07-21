УПЛ ухвалила рішення перенести очний матч команд на 11 серпня, інформує офіційний сайт закарпатського клубу.

Минаю більше не загрожує трансферний бан від ФІФА, – ЗМІ

Динамо у першому турі повинно було грати проти Олімпіка 24 липня. Втім, донеччани знялися зі змагань і були замінені на Минай. Відтак закарпатці розпочнуть сезон поєдинком проти Олександрії (31 липня), а динамівці прийматимуть Верес (1 серпня).

Нагадаємо, у минулому сезоні Динамо стало чемпіоном Украни, а Минай посів останнє місце, врятувавшись лише "завдяки" Олімпіку.

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