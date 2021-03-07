Динамо – Минай: закарпатці по-особливому підтримали травмованого капітана Олімпіка
14:26 - Читать на русском
Минай вирішив не залишатись осторонь непростого періоду в кар'єрі Євгена Цимбалюка.
52’ Сергій Сидорчук
55’ Карлос Де Пена
90’ Жерсон Родрігес
52’ Сергій Сидорчук
55’ Карлос Де Пена
90’ Жерсон Родрігес
На початку поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги проти киян підопічні Василя Кобіна влаштували акцію на підтримку капітана Олімпіка.
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Закарпатці вийшли в особливих футболках. На них було зображення Євгена Цимбалюка у формі олімпійців та напис: "Женя, одужуй!".
Нагадаємо, 24-річному захиснику діагностували перелом ноги та розрив зв'язок після падіння в матчі з Минаєм. Відновлення Євгена триватиме близько трьох місяців.
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