"Те, що червону отримав… Засмучений, звісно. Наступний матч – проти Динамо. Горів бажанням проти них зіграти, тому що проти Динамо – завжди цікаво. Проте найголовніше, що після того, як мені виписали червону, ми не пропустили. Тобто, я не підвів команду.

Думаю, Мілевський дуже хоче забити Динамо, – Нурієв

Підготовка до матчу з Динамо? Вчора ми відпочивали. Сьогодні вийшли на тренування (розмова відбулася 2 березня – Футбол 24). Всі прекрасно розуміють, яка це гра. Для кожного це можливість перевірити себе. Як ти виглядатимеш на рівні футболістів, що грали у Лізі чемпіонів, а зараз продовжують боротьбу у Лізі Європи. Кожен психологічно себе якось готує. Серйозний тренувальний процес розпочнеться зі середи", – розповів Нурієв у інтерв'ю Футбол 24.

Зазначимо, протистояння Миная та Динамо відбудеться 7 березня, початок зустрічі о 14:00. Кияни наразі лідирують в чемпіонаті України з 4-очковим відривом від Шахтаря, а закарпатці з 13 пунктами розташувались на 12 місці.

Повна версія інтерв'ю на "Футбол 24": "Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє