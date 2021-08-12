Учасники перенесеного поєдинку 1-го туру Прем'єр-ліги між київським Динамо та закарпатським Минаєм отримали оцінки від авторитетного ресурсу.

Віталій Буяльський – найкорисніший гравець матчу за версією InStat, повідомляє Команда№1.

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У двобої з Минаєм хавбек Динамо забив ефектний м'яч і загалом виконав 49 техніко-тактичних дій з браком 24 %. Він виграв 4 єдиноборства, віддав 5 ключових передач і завдав 2 удари в напрямку воріт. Загальний бал Буяльського – 318 пунктів.

До слова, трійку найкращих гравців матчу доповнили ще два "динамівці" – Віктор Циганков (316 балів) і Віталій Миколенко (305).

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