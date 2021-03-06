"Чи мотивований на цю гру? Як і на всі – треба виходити і виконувати свою роботу. Думаю, що є шанс зачепитися за очки. Приємно буде зіграти в такому матчі.

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Що пригадую за час, проведений в Динамо? Особливо приємно згадувати, як у складі U-19 грали в Юнацькій лізі УЄФА. У нас тоді хороша команда була, дійшли до 1/8 фіналу, де програли Аяксу. Я дуже вдячний цьому клубу за все, що вони зробили для мене", – поділився Петрусенко у коментарі прес-службі закарпатців.

До слова, 22-річний хавбек є вихованцем Динамо. Зустріч з киянами запланована на 7 березня о 14:00.

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