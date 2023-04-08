Після двох катастроф на старті весняної частини сезону Динамо випало із боротьби за Лігу чемпіонів. Поки що – лишень тимчасово. Сценарій, у якому Зоря та СК Дніпро-1 втрачають гандикап у 4 та 6 очок відповідно, виглядає цілком реальним, тож списувати столичного гранда не слід. Навіть якщо кияни продовжать припускатися осічок, вони залишатимуться небезпечними конкурентами для цьогорічних лідерів.

Внаслідок кадрових втрат та зимової чистки складу футбол Динамо впав до критично низького рівня. У перших чотирьох турах "біло-сині" мало відрізнялись від умовного Металіста 1925 чи Колоса. Тим не менш, попередній тур завершився перемогою над Львовом – непростою, але заслуженою.

За відсутності Буяльського це вже супер, а Мірча Луческу в цьому матчі ще й перевірив Царенка. Антон провів дуже перспективний поєдинок. У перспективі він зможе замінити Шапаренка, хоча тренерський штаб спробував використовувати його в ролі ресівера між лініями.

Дуже заведеним був Ванат, який і відкрив рахунок. В цілому, про одужання Динамо говорити ще зарано, але пацієнт точно живий.

Суперник у "біло-синіх" не такий простий, як здається. Минай здобув всього одну перемогу у п'яти турах навесні, однак не все так просто. На старті 2023-го "лисицям" не щастило з кадровими втратами (пішли Хахльов і Кулієв), болячками (вірус викосив майже весь склад), дикими помилками арбітрів (мали бити Олександрію) і ще більш дикими помилками власних футболістів (як з Інгульцем).

Після останнього матчу журналіст Сергій Болотніков навіть повідомив, що в кулуарах ходять розмови про договірняк Минаю. Володимир Шаран відповів красномовно, хоча сам медійник сумнівався у "зливі".

Дурні помилки захисників переслідують Минай протягом усього сезону. Парадокс, але закарпатці при цьому мають непогану оборону – 11 із 23-х пропущених голів припали на дальні удари або пенальті (ковтнули аж п'ять 11-метрових). Без Буяльського у Динамо можуть виникнути проблеми з вриваннями у карний майданчик "лисиць", а значить і з моментами.

Киянам варто бути обережними в роботі на м'ячі. По-перше, підопічні Володимира Шарана дуже інтенсивно працюють над поверненням м'яча після втрат. По-друге, вони вкрай небезпечні на контратаках та стандартах – а у столичного гранда зараз дуже привізна оборона (особливо на флангах). Втім, Минай забиває рідко (менше голів тільки у Львова), та ще й транжирить свої моменти (недозабили майже 5 м'ячів).

Зрештою, варто не забувати про схильність закарпатців до зменшення активності та ефективності ближче до завершення зустрічі. 13 голів команда пропускала в останні 30 хвилин, що говорить про втому футболістів (про неї часто говорить і Володимир Шаран) – склад у Миная дійсно не з найкращих. Словом, Динамо має перемагати такого суперник (як це вже зробив Шахтар), однак легкої прогулянки "біло-сині" не отримають.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шапаренко, Бойко, Бущан, Лєднєв (Динамо)

Дискваліфіковані: Буяльський (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Минай

Динамо: Нещерет – Караваєв, Дячук, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Царенко – Беніто, Гармаш, Шепелєв – Ванат

Минай: Бандура – Нємчанінов, Кравчук, Горін – Гончар, Вітенчук, Шишка, Булеза – Твердохліб, Вишневський, Воробчак

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Сьогодні можна очікувати приблизно на той же сценарій, що і зі Львовом. До речі, тоді теж грали без Буяльського. Футбол Динамо не буде виглядати ефектно, матч буде важким для перегляду, однак клас і мотивація "біло-синіх" повинні взяти гору. Кияни слабкі, але не настільки, щоб роздавати очки ще й аутсайдерам.

Минай дійсно має низку позитивних моментів, а команді дійсно не щастить. Тим не менш, "лисиці" допускають занадто багато дурних помилок позаду й занадто часто марнують моменти попереду. З такою грою сподіватись на сенсацію з Динамо не варто.

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