Поєдинок 8-го туру Прем'єр-ліги між Динамо і Металістом зіграють вже наступної середи.

Матч мав відбутися ще 20 жовтня, але тоді через масовані обстріли столиці України гру вирішили перенести. Ситуація у Києві відтоді навряд чи стала кращою, але зустріч таки зіграють.

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Поєдинок Динамо – Металіст відбудеться у середу, 30 листопада. Стартовий свисток на стадіоні імені Валерія Лобановського пролунає о 14:00, інформує офіційний сайт Динамо.

Цей матч стане останнім для обох команд у 2022 році. Кияни набрали 26 очок і посідають 4 місце турнірної таблиці УПЛ. Металіст на момент публікації новини грає з Чорноморцем в Одесі.

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