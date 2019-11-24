Динамо – Маріуполь: Павлов спрогнозував переможця матчу

Колишній тренер Микола Павлов, який встиг потренувати і Динамо і Маріуполь, поділився очікуваннями від матчу 15-го туру УПЛ між цими командами.

"Очікую побачити хороший футбол. З огляду на те, що багато динамівців брали участь у матчах за свої збірні, їм буде складніше, ніж Маріуполю. Сподіваємось на прогрес у грі динамівців. Якщо вийде Шапаренко, то буде цікаво, оскільки він виступатиме проти своєї колишньої команди. Після того, як збірна України порадувала вболівальників, хочеться, щоб і клуби приємно здивували своєю грою.

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Чи може Маріуполь претендувати на високі сходинки? Читав інтерв'ю генерального директора Маріуполя, в якому він озвучив головні завдання клубу – призове місце та путівка до групового етапу Ліги Європи. Тому вони будуть робити все можливе для цього. Але це буде важко, тому що я впевнений у перемозі киян.

Чи зможе Динамо наздогнати Шахтар? Не думаю, що тренерський штаб зараз думає про це. Вони працюють над поліпшенням гри команди. Якщо буде гра – будуть очки. У Шахтаря та Динамо будуть ще ігри між собою, там уже стане зрозуміло, які у кого шанси.

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Дивує своєю грою Попов. А ще я радий, що коли Динамо проводило контрольний матч із Оболонню-Бровар, грав Сирота, який є вихованцем киян. Коли юнацька команда Динамо виступала в Юнацькій Лізі УЄФА, гра пари Попов – Сирота мене дуже потішила. Сподіваюся на прогрес не лише Попова, а й Олександра. Ще у Зорі та СК Дніпро-1 багато молодих талановитих динамівців. Якщо вони повернуться з оренди – в Динамо конкуренція буде величезною.

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Що я думаю про Де Пену? Чемпіонат довгий, ще й достатньо ігор у Кубку та Лізі Європи. Має бути в обоймі більше, ніж 15-16 гравців. Де Пена – саме той гравець, який добре виходить на заміну та стабільно грає, коли виступає з перших хвилин", – сказав Павлов у коментарі офційному сайту ФК Динамок Київ.

Нагадаємо, Микола Павлов у 1995 році тренував київське Динамо, а з 2012 по 2015 рр. очолював Маріуполь.

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