Динамо – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках 15-го туру УПЛ приймає Маріуполь. Анонс матчу читайте на Футбол 24.

Динамо – Маріуполь

11 листопада, 17:00, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Динамо програло два останні поєдинки в чемпіонаті, але поразки Львову та Шахтарю не були схожими одна на одну. В першому випадку вболівальники побачили типовий проблемний футбол киян зразка останнього року, але вже через тиждень у Харків приїхала добре збалансована швидка команда без зайвих виконавців. Впевнена перемога над Ренном підтвердила підозри про ренесанс "біло-синіх" – підопічні Олександра Хацкевича виглядали мобільно, грамотно використовували вільні зони та не збавляли темп аж до третього голу. Лідери "робили різницю" в окремих ігрових епізодах, але виділити когось одного було б несправедливо; команда явила собою єдиний злагоджений механізм, всі гвинтики якого працюють на результат. Це сталося дуже вчасно: Олександрія обійшла Динамо в турнірній таблиці УПЛ, тож у матчі з Маріуполем потрібна лише перемога. Саме цей поєдинок і стане для киян перевіркою, по якій можна робити висновки щодо їх відродження.

Статистика протистояння Динамо проти Маріуполя

Всього: 42 матчі, 36 перемог Динамо, 5 нічиїх, 1 перемога Маріуполя. Різниця м’ячів – 107:23

У Прем’єр-лізі: 38 матчів (+32, =5, -1, 94:23)

Маріуполь у нинішньому сезоні виглядає дуже солідно. В останніх п'яти турах команда програла лише раз, при цьому здобувши три перемоги. Поразка Десні виглядала нетипово для азовців, адже вони, зазвичай, набирають очки у зустрічах проти рівних собі, але тоді футболісти банально втомились – до виїзду в Чернігів підопічні Олександра Бабича виграли чотири з шести останніх поєдинків. Сьогодні ж Маріуполь знову на коні, демонструючи високоорганізований футбол та маючи ряд дуже цікавих виконавців у кожній з ліній. Даний сплав молодості та досвіду традиційно потроює свої сили проти Динамо, хоча у вересні проблемні кияни перемогли на класі. Це саме той середняк, який потрібен нашому чемпіонату і який кує зі своїх суперників чемпіонів; Маріуполь завжди дає бій (в поточному сезоні – навіть Шахтарю), тож матч обіцяє бути дуже цікавим.

Бабич: Гравцям Маріуполя потрібно працювати над реалізацією

Михайленко: Динамо знайшло оптимальне поєднання гравців

Кадрова ситуація Динамо мало відрізняється від тієї, яка склалася напередодні зустрічі з Ренном. Артем Бєсєдін та Йосип Піваріч продовжують заліковувати свої пошкодження й точно не зможуть прийняти участь у матчі. До них приєднується Тамаш Кадар, який досі не відсидів свою дискваліфікацію. Маріуполь же підходить до поєдинку в оптимальному складі, не маючи ні травмованих, ні дискваліфікованих.

"Родзинки" матчу

– Маріуполь у чемпіонатах не перемагає Динамо дванадцять матчів поспіль (дві нічиї та десять поразок).

– Азовський клуб на полі динамівців забиває голи в трьох матчах поспіль

Орієнтовні склади на матч Динамо – Маріуполь

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Че Че, Буяльський – Циганков, Шапаренко, Сідклей – Вербіч

Маріуполь: Гальчук – Тищенко, Яворський, Биков, Демірі – Ігнатенко, Федорчук – Чурко, Мишньов, Вакула – Борячук