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Динамо – Мальме: пряма трансляція передматчевої прес-конференції Олексія Михайличенка

16:37 16 Читать на русском
Динамо – Мальме: пряма трансляція передматчевої прес-конференції Олексія Михайличенка
Олексій Михайличенко / FCDynamonation

Київське Динамо завтра, 19 вересня, розпочне свої виступи у груповому етапі Ліги Європи 2019/20 грою проти Мальме. Дивіться пряму трансляцію передматчевої прес-конференції Олексія Михайличенка на "Футбол 24".

 

Київське Динамо на своєму YouTube-каналі проведе пряму трансляцію передматчевої прес-конференції головного тренера Олексія Михайличенка. Початок о 16:45.

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Динамо у матчі зі шведами спробує перервати свою шестиматчеву безвиграшну серію у всіх турнірах. В останньому турі УПЛ столичний гранд зазнав сенсаційної домашньої поразки від Десни і спробує реабілітуватися перед рідними вболівальниками. Матч Динамо – Мальме відбудеться 19 вересня о 19:55 за київським часом.

Нагадаємо, двома іншими представниками групи В у цьогорічній Лізі Європи є Лугано та Копенгаген.

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