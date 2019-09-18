Динамо – Мальме: матч відкриють відомі українські музиканти, які виступали на останньому фіналі Ліги чемпіонів

Стартовий матч Динамо в цьогорічній Лізі Європи розпочнеться з виступу струнного квартету Asturia.

Український квартет Asturia продемонструє свою творчість під час матчу Динамо – Мальме, інформує офіційний сайт київського клубу.

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Музиканти виконають гімн Ліги Європи під час виходу команд на поле, а у перерві зіграють свою фірмову композицію – "Шторм" Антоніо Вівальді. До складу квартету входять Віра Валієва (скрипка), Катерина Головко (скрипка), Олена Москаленко (альт) та Мирослава Цибка (віолончель). До слова, саме українські музикантки відкривали цьогорічний фінал Ліги чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль, який відбувався у Мадриді.

"Спеціально для матчу Динамо – Мальме ми зробили власне аранжування гімну Ліги Європи, – розповіла учасниця квартету Мирослава Цибка. – Це наша спільна ініціатива з Динамо, яка отримала позитивні відгуки від УЄФА. Ми вдячні клубу за можливість таким чином підтримати команду на НСК Олімпійський перед багатотисячною аудиторією вболівальників та фанів Динамо. Для нас, киянок, це окрема, дуже емоційна і творча історія, адже більшість наших виступів проходять у Європі, а не в Україні".

Нагадаємо, матч Ліги Європи між Динамо та Мальме відбудеться 19 вересня о 19:55 за київським часом.

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