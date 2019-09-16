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Динамо – Мальме: матч Ліги Європи буде обслуговувати фартовий для шведів арбітр

14:55 416 Читать на русском
Динамо – Мальме: матч Ліги Європи буде обслуговувати фартовий для шведів арбітр
Александар Ставрєв / фото ФК Краснодар

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи між Динамо та Мальме.

 

Матч першого туру групового раунду Ліги Європи між Динамо та Мальме обслуговуватиме арбітр із Північної Македонії Александар Ставрєв, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Йому допомагатимуть Мар'ян Кіровскі та Деян Костадінов, а четвертим рефері призначений Дімітар Мечкаровскі. Відзначимо, що Ставрєв вже працював на поєдинку українських клубів, відсудивши зустріч Браги та Зорі (2:2) у минулому році.

Також македонець відсудив минулорічний матч Мальме проти Бешикташа, де шведи здобули перемогу в матчі групового етапу Ліги Європи. Нагадаємо, що матч Динамо – Мальме відбудеться 19-го вересня, початок гри о 20:00.

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Теги
Арбітри Ліга Європи Головне Динамо Динамо Мальме Мальме Динамо - Мальме
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