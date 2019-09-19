Динамо – Мальме: фанати киян нагадали Зеленському про вбивство Каті Гандзюк

Вболівальники київського Динамо під час поєдинку Ліги Європи проти Мальме вивісили банери, присвячені розслідуванню вбивства Каті Гандзюк.

Фанати київського клубу нагадали, що минуло більше року з дня нападу на активістку, однак винуватці досі не покарані. Один з банерів адресований особисто чинному президенту України Володимиру Зеленському.

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського

Нагадаємо, громадсько-політична активістка Катерина Гандзюк, на яку в кінці липня 2018 року був скоєний напад із застосуванням сірчаної кислоти, померла 4 листопада.

До слова, поєдинок проти Мальме Динамо виграло завдяки голу Віталія Буяльського наприкінці зустрічі.

"Катя Гандзюк була з нами у найглухіших селах Херсонської області", – у Кристалі з теплотою згадують померлу активістку