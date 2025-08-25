УЄФА оприлюднив перелік арбітрів, які працюватимуть на матчі між українською та ізраїльською командами.

Поєдинок між Динамо та Маккабі Тель-Авів обслуговуватиме чорногорсько-німецька бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головним рефері стане 43-річний Нікола Дабановіч з Чорногорії. Його асистентами будуть земляки – Владан Тодоровіч та Срджан Йовановіч. Четвертим арбітром працюватиме Мілош Бошковіч.

За VAR відповідатимуть німці – Беньямін Бранд та Патрік Ханслбауер.

До слова, Дабановіч свого часу вже пересікався з українця. У листопаді 2018 року він фіксував поразку збірної України від Словаччини (1:4) у Лізі націй, а за місяць до цього став свідком фіаско полтавської Ворскси з лісабонським Спортінгом (1:2) у Лізі Європи.

Нагадаємо, номінально домашній матч Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудеться у польському Любліні на стадіоні Арена Люблін у четвер, 28 серпня. Початок гри о 21:00 за київським часом. Перша гра завершилась поразкою киян з рахунком 1:3.

