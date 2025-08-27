– Після першого поєдинку з Маккабі команда і ви особисто піддалися серйозній критиці та хейту. З огляду на це, в якому психологічному стані команда підходить до матчу-відповіді?

– Безумовно, критика на адресу команди впливає на всіх, і ми, безумовно, її заслужили. Ми відіграли перший тайм із Маккабі з рахунком 1:1, мали план на другий тайм, але сталося вилучення, яке вплинуло і на наші дії, і на результат.

Так, відіграти два м’ячі можливо. Жодних питань тут немає. Бувають ситуації й складніші. Що потрібно, щоб домогтися цього? Насамперед – бажання, розуміння, і щоб на нашому боці була фортуна, щоб вона знову повернулася до нас обличчям. Але ми повинні це заслужити своїми діями на полі. Над цим ми працювали, про це говорили.

– Хоч це і не тема матчу, але все ж: дуже багато було інформації про те, що між вами й Андрієм Ярмоленком стався конфлікт на тренуванні. Могли б ви внести ясність у цю ситуацію, щоб розставити в ній усі крапки над "i"?

– Команда, по суті, на зборах уже другий місяць. І в команді завжди відбуваються якісь події. Але щоб їм приділялася така увага і робилися такі катастрофічні висновки, – це вже ні на яку голову не налазить. Якби все сталося так, як це піднеслося, то, думаю, ви б не побачили Андрія в стартовому складі на наступний матч. Ми з ним подивилися на це все, посміхнулися. І це нічого не змінило: однаково треба завтра вирішувати завдання і робити все від нас залежне, щоб цього домогтися.

– Чи всі готові до завтрашнього матчу?

– На жаль, нам не допоможуть Торрес і Ванат. На них ми завтра не зможемо розраховувати.

– 17 років тому Динамо обіграло московський Спартак і вийшло в груповий етап Ліги чемпіонів. Може, для підвищення мотивації має сенс дати команді подивитися той матч?

– Як то кажуть, "що занадто, то не здраво". Ми розібрали багато наших матчів, багато ігрових моментів, де ми могли зіграти краще, де ми повинні посилювати наші дії. Розібрали й хороші моменти в нашому виконанні. Цього, думаю, достатньо. Хто з хлопців стежить за історією Динамо, то вони й самі можуть подивитися ті чи інші матчі з минулого, але точно немає сенсу робити це командно.

– У вас був тиждень на підготовку до цього матчу й аналіз першого поєдинку з Маккабі. Які підсумкові висновки ви зробили для себе щодо поразки від суперника: яким виявився баланс між якимись прорахунками, діями гравців, впливом вилучення у складі вашої команди?

– Відповідь може бути такою: ми зробили висновки. Я ж не говоритиму вам, на чому ми конкретно акцентували увагу команди під час підготовки до завтрашнього матчу – це, напевно, буде неправильно. Так, ми провели певну роботу, і, сподіваюся, вона принесе результат. Просто нам не буде – це точно. Ми це прекрасно розуміємо. Але ми робитимемо все від нас залежне, щоб завтра йти з поля з високо піднятою головою.

– Не можна не попросити прокоментувати вас посилення тренерського штабу Динамо в особі польського фахівця Мацея Кендзьорека.

– Ми давно спілкувалися з ним і зустрічалися декілька разів у Польщі, коли наша команда була тут. Обговорювали можливу співпрацю, взаємовідносини в тренерському штабі й напрямки його роботи – це і аналітика, і стандартні положення, і функції помічника головного тренера, Мацей теж буде допомагати мені у вирішенні завдань, які стоять перед командою. Його досвід говорить сам за себе. Із задоволенням прийняли його в нашу команду, в нашу сім’ю, – сказав Шовковський на передматчевій прес-конференції.

