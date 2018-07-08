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Динамо – Люцерн – 1:1 – відео голів та огляд матчу

20:06 204 Читать на русском
Динамо – Люцерн – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Тренування Динамо в Австрії / ФК Динамо Київ

Київське Динамо зіграло внічию з Люцерном у контрольному матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Товариські матчі

Динамо – Люцерн – 1:1

Голи: Бєсєдін, 68 – Гретер, 59

Товариські матчі 2017/18

Динамо - Люцерн: Неділя 08 липня 2018

Динамо
- : -
Люцерн
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