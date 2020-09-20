Динамо – Львів: Цецадзе пояснив, чого не вистачило його команді у матчі з киянами
Головний тренер Львова Георгій Цецадзе поділився враженнями від матчу 3-го туру УПЛ проти Динамо.
"В першу чергу вітаю Динамо і бажаю удачі в єврокубках. Не можу багато говорити про програну гру.
Порятунок киян імені Шапаренка у відеоогляді матчу Динамо – Львів – 3:1
Ми створюємо нову команду, приходять нові футболісти. Ми ще не закінчили підбір гравців. Мають приїхати нові виконавці практично на всі позиції. Перед нами стоїть завдання створити конкурентоспроможну команду, щоб гідно виступати в чемпіонаті України. Ми виходимо грати в кожному матчі на перемогу, але поки не виходить.
Чого не вистачило Львову, аби втримати нічию? Комбінаційної гри в атаці. Ми працюємо над цим. Це найскладніше у футболі. В обороні у нас все виходило до останніх хвилин, але попереду виходило не все", – наводить слова Цецадзе офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, Динамо лише на останніх хвилинах вирвало перемогу над Львовом (3:1), а головним героєм зустрічі став Шапаренко, який відзначився голом зі штрафного та асистом.
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