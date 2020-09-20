"Грати у стартовому складі київського Динамо – це мрія будь-якого підлітка. Тому потрібно щодня доводити та прогресувати. Ми знали, що Львів буде пресингувати, але чомусь не виконували настанови тренера. Однак у другому таймі у нас усе вийшло.

Порятунок киян імені Шапаренка у відеоогляді матчу Динамо – Львів – 3:1

У жодному разі, у нас в думках був Львів, а про Гент думаємо лише зараз, після закінчення матчу. Ми готувалися та дуже добре вивчали сьогоднішніх суперників, прекрасно знали, як вони будуть діяти. Але, мабуть, неправильно налаштували себе. Навіть не знаю, як пояснити перший тайм.

У першому таймі Львів дуже добре пресингував, грав один в один, і ми не знали, як проти них діяти. У перерві тренер дав нам установки та пояснив, як можна виграти цей матч. Ми все зробили та перемогли.

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Взаємодія із Забарним? Ми добре розуміємо один одного, грали разом у дублі. Тому взаємодія – не проблема. Ми – майбутня зв'язка центральних захисників у збірній України? Усе залежить лише від нас. Тільки наша робота покаже", – поділився Сирота у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, кияни лише на останніх хвилинах вирвали перемогу над Львовом (3:1), а головним героєм зустрічі став Шапаренко, який відзначився голом зі штрафного та асистом.

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