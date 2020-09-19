"Заміни були заплановані, багато зусиль було витрачено в грі з АЗ і ще належить провести іншій єврокубковий поєдинок. І я вирішив дати по 45 хвилин гравцям, щоб вони були в тонусі. Природно, їхній вихід додав якості, швидкості і новий імпульс.

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По-перше, шість нових гравців і природно, це дуже багато для зв'язків на полі. Зовсім різні гравці, і дуже складно вписуватися у гру. Я їм повинен довіряти, багато хто з них пропустили збори перед початком чемпіонату. Я їм повинен був давати цей час.

По-друге, вони не грали в те, у що ми домовлялися. Вони грали в інший футбол, у другому таймі вийшли інші футболісти і вони почали діяти правильно, я їм говорив, що команда суперника пресингує, грає один в один. Для того, щоб піти з-під цього пресингу, потрібно грати довгими передачами.

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У другому таймі 4-5 разів зіграли і одразу з'явилися моменти біля чужих воріт. На жаль, наші крайні захисники не змогли використати флангові зони в першому таймі. Я їм казав, що там будуть вільні зони і ми повинні їх використовувати. Але, на жаль, нам це не вдалося. Я тому і поставив Кендзьору і Миколенка на флангах, щоб вони допомагали нам в атаці.

Миколенко це робив краще і частіше. Але, на жаль, він приймав невірні рішення в останньому відрізку. У нього теж було два моменти в штрафному майданчику. У першому таймі ми багато імпровізували, не робили те, про що домовлялися. У другому таймі наша команда грала в інший футбол, з'явилися моменти, голи і ми виграли цей складний матч.

Циганков? Він зіграв дуже добре і я після матчу запитав, як його самопочуття. Залишається дивитися, як далі воно буде", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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