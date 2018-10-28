Динамо та Львів зустрічаються в матчі 13 туру УПЛ 2018/19. Дивіться пряму відеотрансляцію поєдинку на сайті "Футбол 24".

Динамо приймає Львів в матчі 13 туру української Прем'єр-ліги на НСК Олімпійський. Початок зустрічі – о 17.00. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Динамо має 5-матчеву вдалу серію в чемпіонаті. Після вчорашньої перемоги Шахтаря на Арсеналом-Київ "біло-сині" відстають від конкурента на 5 очок в турнірній таблиці. Львів з 14 балами перебуває на 9 місці.

Стартові склади команд:

Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Миколенко, Піваріч – Сидорчук, Че Че – Циганков, Шепелєв, Сідклей – Вербіч.

Львів: Бандура – Адамюк, Мартан, Парамонов, Путраш – Приймак, Жонатан, Тейлор – Сабіно, Аугусто, Западня.

Динамо – Львів: онлайн-відеотрансляція матчу: