Динамо і Львів зіграють у Львові / ФК Динамо Київ

Динамо вдруге поспіль зіграє домашній матч чемпіонату України у місті Лева. Поєдинок Динамо – Львів, який запланований на 11 вересня, відбудеться на Арені Львів. Стартовий свисток пролунає о 17:00, інформує офіційний сайт київського клубу.

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У четвер, 8 вересня, Динамо зіграє матч 1-го туру групового раунду Ліги Європи у Стамбулі проти Фенербахче. Вочевидь, рішення зіграти поєдинок чемпіонату України у Львові пов'язане саме з метою скорочення тривалості переїзду з Польщі.

Нагадаємо, матч другого туру УПЛ Динамо – СК Дніпро-1 теж був зіграний у Львові. Тоді кияни були розгромлені 0:3, а в третьому турі підопічні Мірчі Луческу програли і Зорі (2:3), оформивши найгірший старт чемпіонату України в історії клубу.

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