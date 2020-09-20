"Два різних тайми. Але ви ж футбол, напевно, не перший раз дивитесь? Вийшло 6 нових футболістів, які разом раніше ніколи не грали. Якби вийшли 1-2 футболіста, можливо, картинка була б інша. А враховуючи, що поміняв півкоманди, була важка гра з АЗ. Тому два різних тайми.

Порятунок киян імені Шапаренка у відеоогляді матчу Динамо – Львів – 3:1

Гравці, які вийшли у другому таймі, більш кваліфіковані і разом грали вже кілька років. Футбол же складається не з одного тайму, а з двох. І результат у футболі – найголовніше. Так, якість гри треба покращувати. Але команда старалася, билася і добилася бажаного. Тепер маємо зіграти два важких матчі. Якщо хлопці хочуть грати на найвищому рівні, треба через не можу пройти це випробування.

Забарний і Сирота? Питань немає. З огляду на їхні вік і число матчів на такому рівні, думаю, не може бути у тренерського штабу питань. Природно, були якісь огріхи, це зрозуміло. Але хлопці будуть рости, це майбутнє Динамо. Сподіваюся, скоро відновляться і наберуть кондиції Шабанов, Попов. Жива конкуренція.

Тимчик зламався. У нас низка травм. Вербіч після операції, розуміємо, що він не набрав свої оптимальні кондиції. Циганков тільки два дні в загальній групі тренувався. Цьому передувала довга пауза через коронавірус або ще щось. Але треба зібрати команду воєдино, психологічно. Це поки вдається Містеру. Потрібно фізично підготувати. Тоді й побачимо картинку, яка повинна бути на полі", – поділився Ігор Суркіс у коментарі Football Hub.

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