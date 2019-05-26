Динамо – Львів: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках 31-го туру УПЛ приймає Львів. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Для Динамо сезон давно завершено – Шахтар чемпіон, всі Класичні зіграні й робити в УПЛ, фактично, нічого. Олександр Хацкевич цілком міг би випускати на матчі талановиту молодь, однак найкращі виконавці зараз на чемпіонаті світу U-20. Єдина мотивація для столичної команди полягає в необхідності перемогти перед власними вболівальниками в останній домашці сезону. Для Львова ситуація не набагато краща, адже "містяни" за два тури до завершення УПЛ відстають від п'ятої позиції на шість очок, програючи Зорі та Маріуполю за очними зустрічами. Шансів на єврокубки вже нема.

"Родзинки"

– Динамо не знає гіркоти поразок у прем'єр-лізі протягом 14-ти ігор (10 перемог, 4 нічиї)

– Динамівці можуть зазнати 80-ї поразки в чемпіонатах.

– З 23 вересня 2018 року Динамо на своєму полі більше 1 голу за матч в Чемпіонаті не пропускає.

В ігровому плані у львів'ян спостерігається мінімальний підйом. Після шести поспіль поразок підопічні Богдана Блавацького несподівано прибили Олександрію, а потім розписали нульову нічию проти Зорі – втім, в обох поєдинках якість футболу була вкрай низькою. Принаймні, для позитивного результату проти Динамо цього точно буде недостатньо, адже кияни навесні у чемпіонаті не програвали нікому – навіть Львову у минулому колі, коли "біло-сині" залишились вдев'ятьох. Тоді команда Олександра Хацкевича здобула мінімальну перемогу.

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Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Андрієвський, Циганков, Шабанов (Динамо)

Травмовані: Соль, Вербіч, Піваріч, Миколенко, Кадар, Буяльський (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Львів

Динамо: Бойко – Кравченко, Бурда, Сидорчук, Сідклей – Шепелєв, Гармаш – Кендзьора, Шапаренко, Де Пена – Бєсєдін

Львів: Сарнавський – Адамюк, Парамонов, Борзенко, Насонов – Приймак, Мартан – Вісенте, Феррейра, Алваро – Дуарте

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Динамо, звісно, має серйозні проблеми з кадрами та мотивацією, але в останньому домашньому матчі сезону перемогти такий слабенький Львів команді Хацкевича під силу. Наразі "містяни" не готові тягатися з "біло-синіми".

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