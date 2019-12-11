Динамо – Лугано: Циганков сподівається на підтримку 12-го гравця попри останні результати команди

Лідер Динамо Віктор Циганков поділився очікуваннями від ключового матчу групового етапу Ліги Європи проти Лугано.

"Нам дійсно потрібно починати матчі з більшою концентрацією уваги, тому що в іншому випадку створюються моменти для того, щоб пропустити гол. Починати гру з рахунком 0:1, звичайно, неприємно. Сподіваємося, що завтра команда вийде на поле ще більш сфокусованою на тому, щоб не пропустити та забити якомога більше голів.

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Моя справа – грати у футбол, а не кликати вболівальників. Ми повинні кликати їх на стадіон своєю грою, а не словами. Я зараз можу багато наговорити, але, дійсно, результати команди зараз не найкращі, і зрозуміло, чому вболівальники не ходять на стадіон. Я знаю, що команда завжди викладається на полі на сто відсотків. Але, звичайно, для вболівальника головне – результат. Сподіваюся, завтра ми його здобудемо.

Ми не просимо, щоб нас носили на руках. Ми хочемо виходити та грати на перемогу, досягати результату. Вважаю, що для вболівальників, для клубу загалом це дуже важливо. Звичайно, Динамо має виходити з таких груп із першого місця. Але ситуація так склалася, що завтра нам необхідно вигравати, щоб виходити хоча б із другого. Сподіваюся, уболівальники прийдуть завтра, підтримають нас, і ми здобудемо перемогу", – цитує Циганкова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Динамо потрібно перемагати Лугано з різницею у два м'ячі, щоб не оглядатися на результат паралельного поєдинку Копенгаген – Мальме та гарантувати собі єврокубкову весну.

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