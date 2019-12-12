Динамо – Лугано: Циганков лаконічно підсумував поєдинок Ліги Європи

Вінгер Динамо Віктор Циганков не був багатослівним після матчу ЛЄ проти Лугано (1:1).

"Спасибі уболівальникам, що прийшли підтримати. У мене все. Дякую", – цитує Циганкова Tribuna.com.

Динамо – Лугано: фанати киян вивісили мотивуючий банер

Динамо не змогло переграти швейцарську команду і за підсумками групового етапу Ліги Європи фінішувало на третій сходинці, яка не дає можливості зіграти у весняній частині турніру. Саме Віктор став автором єдиного гола киян наприкінці поєдинку.

В УПЛ у "біло-синіх" справи теж ненайкращі, після 17-ти турів підопічні Михайличенка перебувають на 4-й сходинці.

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