Динамо – Лугано: тренер швейцарців пообіцяв протиставити киянам весь свій арсенал

Наставник Лугано Мауріціо Якобаччі поділився очікуваннями від зустрічі з Динамо в рамках останнього туру групового етапу Ліги Європи.

"Наша участь у Лізі Європи підходить до завершення. Ми знаємо, що нам протистоятиме сильна команда, якій необхідна перемога. Динамо докладатиме всіх зусиль, щоб швидко забити гол і перемогти, а ми намагатимемося грати в свою гру та протиставити Динамо все, що маємо.

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Звичайно, ми намагаємося готуватися однаково до всіх матчів, і підходимо з усією відповідальністю. Це для нас серйозна справа. Вважаємо, що заслуговували кращого результату в матчах із Копенгагеном і Мальме, але не досягли в них успіху.

Завтрашній матч буде нелегким, Динамо – сильний суперник, якому, до того ж, потрібно перемагати з різницею у два голи, щоб пройти далі. Наголошую, що ми однаково налаштовуємося та підходимо до всіх матчів", – цитує Якобаччі офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, Лугано не має жодних шансів, щоб вийти з групи. Натомість Динамо потрібно перемагати швейцарців з різницею у два м'ячі, щоб не оглядатися на результат паралельного поєдинку Копенгаген – Мальме та гарантувати собі єврокубкову весну.

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