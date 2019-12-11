Динамо – Лугано: суперник киян має кадрові втрати напередодні завершального матчу Ліги Європи

Лугано вилетіло до України на матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо.

Наставник Лугано Мауріціо Якобаччі взяв із собою до України 19 гравців, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Динамо – Лугано: прогноз на матч Ліги Європи

Воротарі: Ноам Бауманн, Давід да Коста.

Захисники: Міят Марич, Фабіо Дапрела, Нума Лаванші, Акош Кечкеш, Фулвіо Сулмоні, Елодж Яо, Лінус Обексер.

Півзахисники: Домен Чрнігой, Балінт Вечей, Санді Ловрич, Стефано Гвідотті, Олів’є Куштодіу, Марко Араторе.

Нападники: Маттіа Боттані, Франклін Сасере, Філіп Холендер, Нікола Дальмонт.

Зазначається, що через травми гру пропустять Джонатан Саббатіні, Франсіско Родрігес, Александер Герндт та Мирослав Човіло, а Карліньйос Жуніор не зіграє через дискваліфікацію.

Нагадаємо, Динамо точно зможе вийти до плей-офф Ліги Європи лише у випадку перемоги над Лугано, матч відбудеться 12 грудня о 19:55.

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