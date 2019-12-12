Динамо – Лугано: прес-конференція Олексія Михайличенка після вильоту з Ліги Європи

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував нічию з Лугано (1:1) і виліт з Ліги Європи.

"У тому, що сталося, винні всі. Передусім, я, тому що команда не вирішила поставлених завдань. Сьогоднішня гра, на жаль, підбила підсумок нашого виступу в єврокубках. Якщо так проаналізувати, то були і хороші ігри, але допущені помилки не дозволили досягти результату в певних матчах, зокрема і в сьогоднішньому.

Динамо – Лугано – відео голів

Сказати, що ми не награли на перемогу, не можна. Але те, що ми припускаємося помилок, пропускаємо м'ячі і не можемо забити – це проблема. Такі проблеми потрібно вирішувати в роботі та на тренуваннях.

Розмови з президентом у нас ще не було. В цілому, це дуже неприємна ситуація. Ми були зобов'язані виходити з групи та досягати результату в багатьох матчах.

Що стосується останніх ігор, то, якщо порівнювати з Зорею, ситуація інша. Там у нас дуже багато не вийшло в організації гри. Основна проблема була в цьому. Це моя помилка. Сьогодні нам не вистачило реалізації своїх моментів і переваги. Ми пропустили з першого ж моменту. Нам не пробачили, а ми дуже багато пробачаємо", – сказав Михайличенко.

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