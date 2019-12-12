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Динамо – Лугано: післяматчева прес-конференція Мауріціо Якобаччі

22:56 236 Читать на русском
Динамо – Лугано: післяматчева прес-конференція Мауріціо Якобаччі
Мауріціо Якобаччі / фото із соцмереж

Головний тренер Лугано Мауріціо Якобаччі поділився враженнями після нічиєї з Динамо в матчі 6-го туру Ліги Європи.

90+4’ Віктор Циганков
 
Марко Араторе 45’
45’ Марко Араторе
90+4’ Віктор Циганков

"Не можу сказати, що я розсерджений, але щось таке відчуваю, тому що ми втратили перемогу в самому кінці. Але що поробиш. Ми грали на чужому полі проти сильної команди.

Динамо – Лугано – відео голів

Сьогодні я переконався в тому, що Динамо – найсильніша команда в нашій групі. Принаймні була. Але все склалося трохи інакше. Намагалися робити все, що було в наших силах. У перші хвилини було важко, тому що господарі на нас тиснули.

Вони були націлені тільки на перемогу, але не дивлячись на всі помилки у нас вийшло вистояти, а потім розіграти красиву комбінацію і забити хороший гол. Але на 94-й хвилині втратили перемогу, пропустивши м'яч у відповідь. Хоча гра була такою, що шкодувати про щось немає сенсу.

Я нікому не хочу докоряти. Так вийшло. Ми грали в дуже важкому матчі проти дуже сильної команди з багатьма гравцями європейського рівня. Ми гідно виступили. Ми показали свою гру і волю. Тепер з усією відповідальністю думаємо про майбутню зустріч з Янг Бойз. А матч в Києві нас повинен тільки надихнути на успішні виступи. Ми завжди налаштовані на перемогу. Докладаємо для цього всіх зусиль", – сказав Якобаччі.

Динамо не зуміло перемогти Лугано та шокуюче вилетіло з Ліги Європи

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Ліга Європи Динамо - Лугано Динамо Динамо Лугано Лугано Мауріціо Якобаччі Мауріціо Якобаччі
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