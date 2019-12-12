Динамо – Лугано: на матчі очікується близько 20 тисяч уболівальників

Останній матч групового етапу Ліги Європи не викликав шаленого ажіотажу в столиці України.

Сьогодні київське Динамо проведе вирішальний матч Ліги Європи проти швейцарського Лугано. Матч відбудеться на НСК Олімпійський. Початок – о 19:55.

Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи

За інформацією офіційного сайту "біло-синіх", на матчі очікується близько 20 тисяч глядачів. Буде своя підтримка і у гостей – всього 30-35 вболівальників.

Нагадаємо, лише перемога в цьому матчі дозволить команді Олексія Михайличенка претендувати на вихід у весняну стадію турніру. Наразі кияни посідають третє місце у своїй групі, поступаючись Копенгагену та Мальме, які сьогодні зустрінуться у столиці Данії.

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