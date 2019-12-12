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Динамо – Лугано: на матчі очікується близько 20 тисяч уболівальників

14:47 473 Читать на русском
Динамо – Лугано: на матчі очікується близько 20 тисяч уболівальників
Динамо прийме Лугано / фото з відкритих джерел

Останній матч групового етапу Ліги Європи не викликав шаленого ажіотажу в столиці України.

 

Сьогодні київське Динамо проведе вирішальний матч Ліги Європи проти швейцарського Лугано. Матч відбудеться на НСК Олімпійський. Початок – о 19:55.

Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи

За інформацією офіційного сайту "біло-синіх", на матчі очікується близько 20 тисяч глядачів. Буде своя підтримка і у гостей – всього 30-35 вболівальників.

Нагадаємо, лише перемога в цьому матчі дозволить команді Олексія Михайличенка претендувати на вихід у весняну стадію турніру. Наразі кияни посідають третє місце у своїй групі, поступаючись Копенгагену та Мальме, які сьогодні зустрінуться у столиці Данії.

Шанси Динамо на плей-офф Ліги Європи 2019/20 більші, ніж можна було уявити – всі розклади на 6-й тур

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Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи
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Динамо - Лугано Динамо Динамо Ліга Європи НСК Олімпійський
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