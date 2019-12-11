Динамо – Лугано: Миколенко оцінив свою готовність до вирішального матчу Ліги Європи

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко поділився очікуваннями від матчу проти Лугано у 6 турі Ліги Європи.

"У нас весь сезон такий непростий. Потрібно дуже швидко перемикатися на наступний матч і забувати попередній. Напевно, накопичилася втома. І моральна, і фізична. Але ми професіонали і розуміємо, що потрібно грати до останнього матчу, до останньої секунди.

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У цьому сезоні ми провели вже багато матчів, тому я завжди намагаюся забути минулу гру і готуватися до наступної. Так що мало що запам'яталося з першої гри проти Лугано. Пам'ятаю, що вони могли забити нам гол на останній хвилині. Та й у нас було кілька хороших моментів.

Упевнений, якщо ми налаштуємося на матч належним чином, то все буде добре. З будь-яким суперником може бути важко, якщо дати слабину. А якщо ми налаштуємося і покажемо на полі, хто тут господар, то впевнений, що доб'ємося потрібного результату.

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Чи відновився я після пошкодження? Так, усе добре. Уже два дні тренувався в загальній групі, і не було ніяких проблем чи дискомфорту.

У Лугано немає мотивації? Виграти і отримати преміальні за перемогу в Лізі Європи – теж мотивація. А небезпечний наш суперник, перш за все, швидкими контратаками", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, лише у випадку перемоги над Лугано кияни зможуть претендувати на вихід у весняну стадію Ліги Європи.

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