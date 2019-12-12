Динамо – Лугано: Маркевич не вірить в інтригу у матчі Ліги Європи

Легендарний український тренер Мирон Маркевич вірить, що Динамо гратиме в плей-офф Ліги Європи.

"Я вже говорив про те, що з 6 років вболіваю за Динамо. Цей клуб завжди вважався візитною карткою України. Сподіваюся, кияни спокійно вирішать завдання виходу в плей-офф Ліги Європи. При всій повазі до Лугано, але швейцарці значно слабші.

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Шахов (журналіст – прим.) критикував мене за підтримку Динамо? Хто такий Шахов? Людина говорила про те, що Фран Соль стане найкращим форвардом Динамо. Заявляв, що ставить на це свою репутацію. Статистику Соля всі знають. Тому коментарі Шахова викликають у мене лише посмішку", – цитує Маркевича terrikon.

Нагадаємо, Динамо потрібно перемагати Лугано з різницею у два м'ячі, щоб не оглядатися на результат паралельного поєдинку Копенгаген – Мальме та гарантувати собі єврокубкову весну.

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