Динамо – Лугано: команди визначились із формами на матч Ліги Європи

Київське Динамо та швейцарський Лугано визначилися з формами, у яких вони зіграють в матчі 6 туру Ліги Європи.

Кияни вийдуть на гру у своїй основній формі білого кольору, голкіпер – у жовтому. Лугано зіграє у чорній формі, а їхній голкіпер – в зеленій, інформує офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, лише перемога в цьому матчі дозволить команді Олексія Михайличенка претендувати на вихід у весняну стадію турніру. Наразі кияни посідають третє місце у своїй групі, поступаючись Копенгагену та Мальме, які сьогодні зустрінуться у столиці Данії.

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