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Динамо – Лугано: команди визначились із формами на матч Ліги Європи

12:33 106 Читать на русском
Динамо – Лугано: команди визначились із формами на матч Ліги Європи
Динамо та Лугано зіграють на НСК Олімпійський / Eurosport

Київське Динамо та швейцарський Лугано визначилися з формами, у яких вони зіграють в матчі 6 туру Ліги Європи.

 

Кияни вийдуть на гру у своїй основній формі білого кольору, голкіпер – у жовтому. Лугано зіграє у чорній формі, а їхній голкіпер – в зеленій, інформує офіційний сайт Динамо.

Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи

Нагадаємо, лише перемога в цьому матчі дозволить команді Олексія Михайличенка претендувати на вихід у весняну стадію турніру. Наразі кияни посідають третє місце у своїй групі, поступаючись Копенгагену та Мальме, які сьогодні зустрінуться у столиці Данії.

Шанси Динамо на плей-офф Ліги Європи 2019/20 більші, ніж можна було уявити – всі розклади на 6-й тур

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Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи
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год
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44
хв
Динамо
19:55
Лугано
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