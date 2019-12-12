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Динамо – Лугано: фанати киян вивісили мотивуючий банер

20:51 1948 Читать на русском
Динамо – Лугано: фанати киян вивісили мотивуючий банер
Фанати Динамо / Фото з відкритих джерел

Вболівальники Динамо попередили команду, що їм вривається терпець.

90+4’ Віктор Циганков
 
Марко Араторе 45’
45’ Марко Араторе
90+4’ Віктор Циганков

Під час матчу шостого туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Лугано ультрас киян вимагають у своїх улюбленців лише перемогу.

Динамо – Лугано: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

На фан-секторі "біло-синіх" вивісили банер зі словами: "Ніяких пояснень – тільки результат".

Нагадаємо, Динамо потрібно перемагати Лугано з різницею у два м'ячі, щоб не оглядатися на результат паралельного поєдинку Копенгаген – Мальме та гарантувати собі єврокубкову весну.

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Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Лугано футбольні фанати
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