Динамо – Лугано: фанати киян вивісили мотивуючий банер

Вболівальники Динамо попередили команду, що їм вривається терпець.

Під час матчу шостого туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Лугано ультрас киян вимагають у своїх улюбленців лише перемогу.

Динамо – Лугано: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

На фан-секторі "біло-синіх" вивісили банер зі словами: "Ніяких пояснень – тільки результат".

Нагадаємо, Динамо потрібно перемагати Лугано з різницею у два м'ячі, щоб не оглядатися на результат паралельного поєдинку Копенгаген – Мальме та гарантувати собі єврокубкову весну.

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