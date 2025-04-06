– Ви почали робити заміни лише з 75-ї хвилини. З чим це пов'язано?

– Пов'язано з тим, що я так вирішив зробити заміну на 75-й хвилині.

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– Ярмоленко, забивши, відсвяткував гол, неначе він старий та кульгає. Як гадаєте, через що він так відсвяткував?

– Ви знаєте, це точно не до мене питання.

– У трансляції було чутно, як ви кричали Михавку купити окуляри. Що у нього не так із зором?

– Не завжди бачить поле правильно. Це жарти, безумовно, але емоції є емоціями на футбольному полі, і сьогодні саме Тарас, а також деякі інші гравці ухвалювали не зовсім правильні рішення в ситуаціях, які диктували обставини на футбольному полі. Тож це був сарказм більше.

– Наскільки ви задоволені реалізацією плану на гру сьогодні?

– По-перше, хочу сказати, що команда Лівий Берег за останні шість матчів здобула чотири перемоги та двічі програла. Показувала дуже дисципліновану та організовану гру. Чудово розуміли, що саме така гра буде й у нашому матчі. Налаштовували гравців, що гра не буде простою, і потрібно буде докладати зусиль, правильно розташовуватися на футбольному полі для того, щоб знаходити можливості розгойдувати суперника та робити все можливе, аби суперники втрачали сили та помилялися. Було багато саме технічних помилок в ухваленні рішень, це додавало нервозності нам, а суперник, навпаки, отримував додаткову впевненість.

Ми розуміли, що в нас будуть можливості, і вони були, потрібно було лише ефективніше розпорядитися м'ячем. У цілому, можу сказати, що матчі на фінішному відрізку завжди проходять дуже непросто. Усім командам непросто – і Реалу, і Барселоні, що можна було побачити по вчорашніх поєдинках. І я робив зауваження стосовно того, що зараз ми входимо у шторм і розуміємо, що буде непростий період.

Кожна гра для нас, як фінал. На це, в принципі, і налаштовували команду та окремо гравців, – цитує Шовковського прес-служба Динамо.

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